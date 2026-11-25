"Я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. В Брестской и Гомельской областях проходили учения Беларуси и России. Это были плановые учения в 2022 году. После их завершения российские войска должны были покинуть территорию Беларуси", - рассказал он.

Лукашенко отметил, что США предупреждали, что может начаться война, и сообщали Украине о концентрации войск у границ, и добавил, что "не верил, что такое может произойти".

"Россияне начали выводить свои войска по железной дороге и автомобильным дорогам. Войска из Бреста вывели, а оставшиеся в других районах почему-то повернули на Киев и решили наступать через него. Я совершенно не имею никакого отношения к началу войны", - подчеркнул диктатор.

Он заявил, что не знал о ее начале, и Генштаб России его об этом не информировал.

" Вы можете спросить, почему я не вмешался и не остановил россиян. Но почему я должен их останавливать и бороться за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью " , - сказал Лукашенко.

В частности, он напомнил о введении санкций против Минска, закрытии воздушного пространства и аресте вагонов.

"Итак, почему я должен защищать Украину, когда началась война? Все знают, что мы не имеем отношения к этой войне. Мы не хотим войны, она нам не нужна", - резюмировал самопровозглашенный президент.