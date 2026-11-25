Беларусь непричастна к нападению на Украину и не предоставляла России ни одной базы для атак.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".
"Я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. В Брестской и Гомельской областях проходили учения Беларуси и России. Это были плановые учения в 2022 году. После их завершения российские войска должны были покинуть территорию Беларуси", - рассказал он.
Лукашенко отметил, что США предупреждали, что может начаться война, и сообщали Украине о концентрации войск у границ, и добавил, что "не верил, что такое может произойти".
"Россияне начали выводить свои войска по железной дороге и автомобильным дорогам. Войска из Бреста вывели, а оставшиеся в других районах почему-то повернули на Киев и решили наступать через него. Я совершенно не имею никакого отношения к началу войны", - подчеркнул диктатор.
Он заявил, что не знал о ее начале, и Генштаб России его об этом не информировал.
" Вы можете спросить, почему я не вмешался и не остановил россиян. Но почему я должен их останавливать и бороться за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью " ,
В частности, он напомнил о введении санкций против Минска, закрытии воздушного пространства и аресте вагонов.
"Итак, почему я должен защищать Украину, когда началась война? Все знают, что мы не имеем отношения к этой войне. Мы не хотим войны, она нам не нужна", - резюмировал самопровозглашенный президент.
Напомним, в марте 2022 года Лукашенко во время встречи с российским диктатором принес карту, которая, по его словам, должна подтверждать якобы подготовку Украиной нападения на российские и белорусские войска, размещенные в Беларуси во время совместных учений.
Лукашенко утверждал, что ВСУ планировали атаковать четыре позиции, а российский превентивный удар якобы помешал этому. В то же время, никаких доказательств своих обвинений он не предоставил.
Кроме того, в июле 2023 года Лукашенко похвастался картой, на которой якобы можно увидеть "перекидывание польских войск" к границам Беларуси.