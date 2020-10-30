Лукашенко снова угрожает протестующим: мы в плен никого не берем

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. А представители силовых органов решительно настроены на подавление акций.

Об этом он заявил на встрече с коллективом Министерства внутренних дел Беларуси, передает БЕЛТА.

По его словам, те, кто блокируют железную дорогу или развешивает бело-красно-белый флаг, пытаются разрушить и дестабилизировать инфраструктуру.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что силовики должны реагировать на радикализацию протестов "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Напомним, ранее Лукашенко связал провал правящей партии в Украине на местных выборах с якобы "вмешательством" в дела Беларуси.

Вчера Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. Данные меры объяснили ситуацией с коронавирусом в соседних странах.