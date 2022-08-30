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Лукашенко угрожает ликвидировать партии, если они откажутся от "партнерства" с властью

Фото: Лукашенко угрожает ликвидировать партии, если он откажутся от "партнерства" с властью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко грозится ликвидировать партии, которые откажутся от "патнерских отношений" с властью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лукашенко обсуждая с министрами новый так называемый законопроект, регулирующий работу партий, сказал, что после принятия соответсвующего закона в Беларуси будут определять, правильно ли действует партия или нет.

"ВНС (Всебелорусское народное собрание - ред.) определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться... Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано", - сказал Лукашенко во время совещания с министрами.

Кроме того, он добавил, что основным условием регистрации и деятельности общественных объединений, политических партий "должны стать их конструктивные партнерские отношения с властью".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может противостоять авторитарным режимам Владимира Путина и Александра Лукашенко, объединив усилия.

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БеларусьАлександр Лукашенко