Лукашенко угрожает ликвидировать партии, если они откажутся от "партнерства" с властью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лукашенко обсуждая с министрами новый так называемый законопроект, регулирующий работу партий, сказал, что после принятия соответсвующего закона в Беларуси будут определять, правильно ли действует партия или нет.

"ВНС (Всебелорусское народное собрание - ред.) определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться... Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано", - сказал Лукашенко во время совещания с министрами.

Кроме того, он добавил, что основным условием регистрации и деятельности общественных объединений, политических партий "должны стать их конструктивные партнерские отношения с властью".