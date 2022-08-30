RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко погрожує ліквідувати партії, якщо вони відмовляться від "партнерства" з владою

Фото: Лукашенко погрожує ліквідувати партії, якщо він відмовляться від "партнерства" з владою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко погрожує ліквідувати партії, які відмовляться від "патнерських відносин" з владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенко.

Лукашенко обговорюючи з міністрами новий так званий законопроект, що регулює роботу партій, сказав, що після прийняття відповідного закону в Білорусі будуть визначати, правильно діє партія чи ні.

"ВНС (Всебілоруські народні збори - ред.) визначить контури нашого майбутнього, ту колію, по якій буде рухатися держава. Присутні будуть всі. І будьте ласкаві все ось цього курсу, який буде там визначений, дотримуватися... Пішли вліво, вправо-партія або громадський рух має бути ліквідовано", - сказав Лукашенко під час наради з міністрами.

Крім того, він додав, що основною умовою реєстрації та діяльності громадських об'єднань, політичних партій "повинні стати їх конструктивні партнерські відносини з владою".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може протистояти авторитарним режимам Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, об'єднавши зусилля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьОлександр Лукашенко