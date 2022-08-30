Лукашенко погрожує ліквідувати партії, якщо вони відмовляться від "партнерства" з владою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенко.

Лукашенко обговорюючи з міністрами новий так званий законопроект, що регулює роботу партій, сказав, що після прийняття відповідного закону в Білорусі будуть визначати, правильно діє партія чи ні.

"ВНС (Всебілоруські народні збори - ред.) визначить контури нашого майбутнього, ту колію, по якій буде рухатися держава. Присутні будуть всі. І будьте ласкаві все ось цього курсу, який буде там визначений, дотримуватися... Пішли вліво, вправо-партія або громадський рух має бути ліквідовано", - сказав Лукашенко під час наради з міністрами.

Крім того, він додав, що основною умовою реєстрації та діяльності громадських об'єднань, політичних партій "повинні стати їх конструктивні партнерські відносини з владою".