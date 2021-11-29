Лукашенко об угрозе вторжения России в Украину: у мене таких сведений нет, нам бы сказали

Александр Лукашенко оценил возможность нового нападения России на Украину. Говорит, что у него нет таких сведений.

По его словам, если бы это планировали, то его бы поставили в известность.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали", - заявил он.

По его словам, "они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь". Кто "они", Лукашенко не уточнил.

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет", - считает Лукашенко.