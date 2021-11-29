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Лукашенко об угрозе вторжения России в Украину: у мене таких сведений нет, нам бы сказали

Новина українською →
Минск, Понедельник 29 ноября 2021 12:42
Лукашенко об угрозе вторжения России в Украину: у мене таких сведений нет, нам бы сказали Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко оценил возможность нового нападения России на Украину. Говорит, что у него нет таких сведений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, если бы это планировали, то его бы поставили в известность.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали", - заявил он.

По его словам, "они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь". Кто "они", Лукашенко не уточнил.

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет", - считает Лукашенко.

Напомним, генерал рассказал, может ли РФ зимой решиться на вторжение.

Отметим, в Министерстве обороны Украины напомнили, что нападение России на Украину произошло еще в 2014 году.

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