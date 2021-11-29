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Лукашенко про загрозу вторгнення Росії в Україну: у мене таких відомостей немає, нам би сказали

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Мінськ, Понеділок 29 листопада 2021 12:42
Лукашенко про загрозу вторгнення Росії в Україну: у мене таких відомостей немає, нам би сказали Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко оцінив ймовірність нового нападу Росії на Україну. Каже, що у нього немає таких відомостей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, якби це планували, то його б поставили до відома.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, в тому числі я, про це б знали", - заявив він.

За його словами, "вони прекрасно розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війнушку на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь". Хто "вони", Лукашенко не уточнив.

"Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча для цього ніяких фактів, причин сьогодні немає", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо, генерал розповів, чи може РФ взимку зважитися на вторгнення.

Зазначимо, у Міністерстві оборони України нагадали, що напад Росії на Україну стався ще в 2014 році.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Україна
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