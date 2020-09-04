Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны. Дипломат также обеспокоен возможным вмешательством России в ситуацию в Беларуси.

Об этом Гилмор заявил в интервью журналу Foreign Policy.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия уже подготовила резерв из силовиков, которые готовы вмешаться в Беларусь по запросу Лукашенко.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".