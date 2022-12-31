UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко спробував забезпечити собі місце у парламенті Білорусі до кінця життя

Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко підписав законопроект, який дозволяє йому залишатися у парламенті до кінця життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Як зазначає видання, Лукашенко затвердив зміни, згідно з якими значно зменшуються повноваження білоруського парламенту, їх передають новому органу - Всебілоруським народним зборам, який було створено після так званого референдуму щодо внесення поправок до конституції РБ.

Парламентаріїв Білорусі позбавлять права обирати членів конституційного суду та центральної виборчої комісії.

Депутати верхньої (Рада Республіки) та нижньої (Палата представників) палат парламенту братимуть участь у Всебілоруських народних зборах як делегати.

У змінах до закону також передбачено, що президент Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень, входить до складу Ради Республіки довічно. Аналогічне нововведення прийняв у Росії диктатор Володимир Путін, який гарантував собі місце у Раді Федерації РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі прийняло рішення внести до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Живе Білорусь" та відповідь "Живе".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь