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Лукашенко: сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Автор: Юлия Струк

Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Борт экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая.

Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси, передает БЕЛТА.

"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - отметил Лукашенко.

Комментируя историю с посадкой самолета, он подчеркнул, что недоброжелатели Беларуси "перешли от организации бунтов к этапу удушения".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - заявил президент Беларуси.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект постановления по ситуации в Беларуси. Нардепы хотят призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 23 мая, режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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Новости Украины Александр ЛукашенкоШвейцарияСамолет