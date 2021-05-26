Лукашенко: сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Борт экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая.

Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси, передает БЕЛТА.

"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - отметил Лукашенко.

Комментируя историю с посадкой самолета, он подчеркнул, что недоброжелатели Беларуси "перешли от организации бунтов к этапу удушения".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - заявил президент Беларуси.