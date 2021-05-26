Лукашенко: повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії

Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня.
Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду Білорусі, передає БЕЛТА.
"Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду "мінування" з IP-адрес Польщі? Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - зазначив Лукашенко.
Коментуючи історію з посадкою літака, він підкреслив, що недоброзичливці Білорусі "перейшли від організації бунтів до етапу удушення".
"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - заявив президент Білорусі.
Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови про ситуацію у Білорусі. Нардепи хочуть закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.
Як писало РБК-Україна, в неділю, 23 травня, режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.
Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".