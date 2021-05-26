Лукашенко: повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії

Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня.

Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду Білорусі, передає БЕЛТА.

"Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду "мінування" з IP-адрес Польщі? Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - зазначив Лукашенко.

Коментуючи історію з посадкою літака, він підкреслив, що недоброзичливці Білорусі "перейшли від організації бунтів до етапу удушення".

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - заявив президент Білорусі.