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Лукашенко: повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії

Автор: Юлія Струк

Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня.

Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду Білорусі, передає БЕЛТА.

"Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду "мінування" з IP-адрес Польщі? Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - зазначив Лукашенко.

Коментуючи історію з посадкою літака, він підкреслив, що недоброзичливці Білорусі "перейшли від організації бунтів до етапу удушення".

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови про ситуацію у Білорусі. Нардепи хочуть закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Як писало РБК-Україна, в неділю, 23 травня, режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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Новини України Олександр ЛукашенкоШвейцарияЛітак