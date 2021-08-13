ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко собрался контролировать новых политиков после смены власти

Новина українською →
Минск, Пятница 13 августа 2021 15:07
Лукашенко собрался контролировать новых политиков после смены власти Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что новому поколению нужно не просто передать страну, а привести их к власти постепенно. Кроме того, молодых политиков следует контролировать и подсказывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное издание "Белта".

"Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя, в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, - сказал Лукашенко, отметив, что новое поколение политиков будет "другим".

По его словам, есть вероятность того, что новые политики растеряют то, что было наработано за последние годы.

Напомним, ранее Лукашенко не устроил проект новой Конституции Беларуси. Он отправил его на доработку.

Отметим, в феврале Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека и необходимо в новой конституции перераспределить эти полномочия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Минск
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен