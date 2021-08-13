Лукашенко собрался контролировать новых политиков после смены власти

Александр Лукашенко заявил, что новому поколению нужно не просто передать страну, а привести их к власти постепенно. Кроме того, молодых политиков следует контролировать и подсказывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное издание "Белта" .

"Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя, в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, - сказал Лукашенко, отметив, что новое поколение политиков будет "другим".

По его словам, есть вероятность того, что новые политики растеряют то, что было наработано за последние годы.