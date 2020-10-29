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Лукашенко сменил министра внутренних дел Беларуси 

Минск, Четверг 29 октября 2020 11:30
Лукашенко сменил министра внутренних дел Беларуси 
Фото: новый министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков (belta.by) 
Автор: РБК-Украина

На фоне протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. На его место назначили Ивана Кубракова.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области.

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

Отметим, накануне Караев в интервью каналу "Беларусь 1" заявил, что силовики, которые врывались в квартиры минчан, не нарушали закон. Речь идет об инцидентах, когда протестующие пытались скрыться от милиции в чужих квартирах.

Напомним, ранее Караев также заявлял, что силовикам удалось сбить первую волну протестов, но сейчас в стране наблюдается вторая волна.

Кроме того, стало известно, что в Беларуси начали отчислять студентов за участие в протестах. В частности, отчисления начались в Белорусском государственном медицинском университете. Администрация вуза также продолжает угрожать студентам за участие в национальной забастовке. До этого с призывом к массовым отчислениям выступил лично президент Александр Лукашенко.

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