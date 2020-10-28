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Глава МВД Беларуси заявил, что страна переживает вторую волну протестов

Минск , Среда 28 октября 2020 22:31
Глава МВД Беларуси заявил, что страна переживает вторую волну протестов
Фото: министр Юрий Караев (nn.by)
Автор: Максим Зайченко

Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа нынешнего года сбить первую волну протестов. Сейчас в стране наблюдается вторая волна.

Об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел", - рассказал он о второй волне протестов.

В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре минувшей ночью. Караев заявил, что виновник происшедшего "будет обязательно найден".

Напомним, в Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.

Вечером 25 октября в Минске силовики начали разгон протестующих.

Также РБК-Украина писало, что в Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах. Уже отчислили 12 человек.

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