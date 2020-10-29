Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі

Фото: новий міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков (belta.by)

На тлі протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. На його місце призначили Івана Кубракова.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Відзначимо, напередодні Караєв в інтерв'ю каналу "Білорусь 1" заявив, що силовики, які вривалися до квартир мінчан, не порушували закон. Мова йде про інциденти, коли протестувальники намагалися сховатися від міліції в чужих квартирах.

Нагадаємо, раніше Караєв також заявляв, що силовикам вдалося збити першу хвилю протестів, але зараз в країні спостерігається друга хвиля.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.