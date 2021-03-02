Лукашенко о слиянии России и Беларуси: глупо работать в этом направлении

На сегодня идея слияния Беларуси с Российской Федерацией не является актуальной. Поэтому стороны сосредоточены на создании Союзного государства.

Об этом на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

По его словам, Беларусь остается суверенным государством.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", - отметил Лукашенко.

Он также уверен, что Беларусь в статусе независимого государства может выстроить такую систему отношений с Россией, которая будет мощнее, чем между субъектами в самой Российской Федерации.