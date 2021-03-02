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Лукашенко про злиття Росії та Білорусі: нерозумно працювати в цьому напрямку

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 02 березня 2021 12:19
Лукашенко про злиття Росії та Білорусі: нерозумно працювати в цьому напрямку Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні ідея злиття Білорусі з Російською Федерацією не є актуальною. Тому сторони зосереджені на створенні Союзної держави.

Про це на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, Білорусь залишається суверенною державою.

"Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь має увійти до складу Росії чи Росія має увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління... Світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку", - зазначив Лукашенко.

Він також упевнений, що Білорусь в статусі незалежної держави може вибудувати таку систему відносин з Росією, яка буде потужнішою, ніж між суб'єктами в самій Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше розвідка Естонії випустила звіт, в якому називає Білорусь російським військовим округом, оскільки країни настільки інтегрувалися у військовій сфері, що Москва може використовувати Мінськ як плацдарм на західному напрямку.

Крім того, естонська розвідка попередила про загрозу нападу Росії на Україну з території Білорусі.

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