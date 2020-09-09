Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко склоняется к досрочным выборам в стране. Однако они возможны только после изменения конституции.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По его словам, он склоняется к проведению досрочных президентских выборов после принятия новой конституции.

"Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что нынешние полномочия президента колоссальные по объему, часть необходимо передать парламенту и губернаторам.

Напомним, ранее Лукашенко признал, что "немного пересидел" в президентском кресле. В то же время он подчеркнул, что кроме него не сможет "защитить белорусов".

Он также добавил, что просто так не уйдет со своего поста.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать", - заявил Лукашенко.