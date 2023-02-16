UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко сказав, у якому разі готовий вступити у війну проти України

Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей", - заявив Лукашенко.

За словами диктатора, у разі нападу він готовий нанести "найжорстокішу відповідь". І це нібито стосується не лише України, а й інших сусідніх держав.

Нагадаємо, раніше голова правлячого режиму Білорусі неодноразово заявляв, що "не збирається" застосовувати війська у війні проти України. Зокрема, у листопаді минулого року він сказав, що "мріє", щоби війни не було в його країні.

На думку військових експертів, Білорусь продовжить посилювати оборонні можливості біля українського кордону. Однак Лукашенко, як і раніше, мабуть, продовжуватиме ухилятися від безпосередньої участі у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьВійна в Україні