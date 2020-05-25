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Лукашенко намеревается сформировать новый состав правительства до выборов

Новости » В мире     25.05.2020 - 20:15
Лукашенко намеревается сформировать новый состав правительства до выборов
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Он сказал, что это принципиальный вопрос

В понедельник, 25 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении сформировать новое правительство до президентских выборов в Беларуси. Они должны состояться 9 августа 2020 года.

Об этом сообщает DW.

Объявление нового состава Кабинета министров Лукашенко назвал принципиальным вопросом - "чтобы люди видели, с кем мы будем работать".

"Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов", - сообщил белорусский лидер.

"А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", - добавил он.

Отметим, члены нынешнего правительства Беларуси занимают свои должности с 18 августа 2018 года. Перед этим Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова за невыполнение указаний главы государства.

Напомним, Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента Беларуси, о чем свидетельствует информация от Центральной избирательной комиссии страны.

Ранее он заявлял, что перенос выборов из-за пандемии COVID-19 нарушит Конституцию страны.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
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