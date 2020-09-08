Лукашенко: если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, если его страна рухнет, затем то же самое случится с Россией. По его мнению, российским властям не удастся справиться с оппозиционными протестами у себя в стране.

Об этом Лукашенко сообщил в интервью российским СМИ.

"Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что если власти России думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами, то они ошибаются. Ведь ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, по его мнению, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

Напомним, после президентских выборов 9 августа Беларусь охватили массовые протесты, которые продолжаются уже почти месяц. Протестующие в основном были не согласны с результатами выборов, на которых Лукашенко якобы получил более 80% поддержки.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко не будет вести переговоры с координационным советом оппозиции. Он считает, что его предложения - это катастрофа для Беларуси.

Также он заявляет, что просто так не уйдет со своей должности, потому что все время своего президентства обустраивал Беларусь.