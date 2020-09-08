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Лукашенко: якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія

Автор: Максим Зайченко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, якщо його країна впаде, потім те ж саме станеться з Росією. На його думку, російській владі не вдасться впоратися з опозиційними протестами у себе в країні.

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Про це Лукашенко повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро певні політичні події, а може бути, і на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, якщо влада Росії думає, що їй вдасться впоратися з опозиційними протестами, то вона помиляється. Адже ні в кого немає можливості блокувати Telegram-канали, які, на його думку, пов'язані з акціями протесту і опозицією в різних країнах.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня Білорусь охопили масові протести, які тривають вже майже місяць. Протестувальники в основному були не згодні з результатами виборів, на яких Лукашенко нібито отримав більше 80% підтримки.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко не буде вести переговори з координаційною радою опозиції. Він вважає, що його пропозиції - це катастрофа для Білорусі.

Також він заявляє, що просто так не піде зі своєї посади, тому що весь час свого президентства облаштовував Білорусь.

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