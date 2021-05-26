Лукашенко сделал заявление из-за задержания Протасевича и запрета полетов над Беларусью

Александр Лукашенко сделал заявление на фоне задержания основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича . Власти, по его словам, "в зародыше подавили волну неонацизма".

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает "БелТА" .

Он заявил, что власти приняли самые жесткие меры.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - сказал Лукашенко.

По его словам, "недоброжелатели" Беларуси перешли от "организации бунтов к этапу удушения".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства.