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Лукашенко сделал заявление из-за задержания Протасевича и запрета полетов над Беларусью

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Минск, Среда 26 мая 2021 10:40
Лукашенко сделал заявление из-за задержания Протасевича и запрета полетов над Беларусью Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко сделал заявление на фоне задержания основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Власти, по его словам, "в зародыше подавили волну неонацизма".

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает "БелТА".

Он заявил, что власти приняли самые жесткие меры.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - сказал Лукашенко.

По его словам, "недоброжелатели" Беларуси перешли от "организации бунтов к этапу удушения".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства.

Напомним, власти Беларуси 24 мая приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии.

Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

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