ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко о санкциях Запада: "мы должны симметрично ответить"

Минск, Вторник 12 января 2021 11:22
Лукашенко о санкциях Запада: "мы должны симметрично ответить"
Фото: Александр Лукашенко (flickr.com statephotos)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 января, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости ответить на санкции Запада против действующих белорусских властей. Он отметил, что в стране работают несколько тысяч иностранных предприятий.

Об этом сообщает БелТА.

"Они (страны, которые ввели санкции, - ред.) должны понимать. У нас хорошо с хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять - мы должны симметрично ответить", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что боятся Запад не стоит.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", - сказал президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Запад якобы выступил против Беларуси с целью подобраться к России.

Также ранее глава республики призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь