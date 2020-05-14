Лукашенко: Россия продает газ Беларуси вдвое дороже, чем Германии

Россия в настоящее время продает Беларуси природный газ примерно в два раза дороже, чем европейским странам, в частности Германии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Во время встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом Лукашенко заявил, что стоимость российского газа для республики составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сообщило он.

Лукашенко поинтересовался у премьера, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020-2023 годах магистрального нефтепровода "Гомель-Горки" в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь. Газопровод соединит два белорусских НПЗ, что значительно улучшит логистику импорта альтернативной нефти за счет перетока нефти, импортируемой из украинских и балтийских портов.

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в апреле 2020 года составила 122,5 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 30,6%.