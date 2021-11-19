Лукашенко о роли силовиков в прорывах границы с Польшей: это абсолютно возможно

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко признал, что силовики могли помогать мигрантам прорвать границу с Польшей. Но ему это неинтересно, и он не будет разбираться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC .

"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, - ред.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - заявил Лукашенко.

В то же время он отрицает причастность к организации миграционного кризиса.

"Я сказал им (Западу, - ред.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", - добавил Лукашенко.