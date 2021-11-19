Лукашенко про роль силовиків у проривах кордону з Польщею: це абсолютно можливо

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.
"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.
Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.
"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Польщі заявляло, що білоруські силовики ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів.
Крім того, вони озброювали їх шумовими гранатами.