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Лукашенко про роль силовиків у проривах кордону з Польщею: це абсолютно можливо

Автор: Ілона Свиридова

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.

Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.

"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Польщі заявляло, що білоруські силовики ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів.

Крім того, вони озброювали їх шумовими гранатами.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьПольша