Лукашенко про роль силовиків у проривах кордону з Польщею: це абсолютно можливо

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.

"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.

Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.

"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.