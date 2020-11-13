Лукашенко решил вернуть в вузы отчисленных из-за протестов студентов

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко решил снова вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста. Для этого он поручил белорусскому правительству разработать соответствующий механизм.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, видео которой опубликовал приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Как утверждает Лукашенко, он якобы получает письма от родителей отчисленных студентов с просьбой вернуться их детей в вузы.

"Поэтому я поручил разработать механизм. Я поручил соответствующим должностным лицам, чиновникам, депутатам разработать механизм. Надо вернуться когда-нибудь к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. Образование получат и, возможно, одумаются", - отметил он.

Напомним, в конце сентября Лукашенко пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протеста, что им придется подтверждать свой диплом при трудоустройстве в Беларуси.

Кроме того, недавно в парламенте Белоруссии предложили лишать гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение вреда интересам республики.