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Лукашенко пытается продемонстрировать присутствие внешней угрозы, - МИД Литвы

Автор: Инна Собора

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о закрытии границ республики с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной, чтобы продемонстрировать присутствие какой-то внешней угрозы. Такой угрозы нет.

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Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радио LRT.

Министр назвал такое решение "неадекватным" и отметил, что его сложно комментировать.

"Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью", - сказал Линкявичюс.

Ранее Лукашенко заявил об усилении госграницы с Украиной, а также распорядился закрыть границу с Литвой и Польшей.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих "безумных политиков" и не дать развязаться войне.

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