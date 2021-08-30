Лукашенко і Путін проведуть чергову зустріч: названі терміни

Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію. Він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Інтерфакс ".

За його словами, вранці 30 серпня Путін подзвонив Лукашенку і привітав його з днем народження. Крім того, вони обговорили поточні питання в рамках підготовки майбутнього візиту Лукашенка в Росію.

У вітальній телеграмі Путіна йдеться, що "білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії".

Лукашенко після цієї телефонної розмови повідомив, що обговорюється його пропозиція провести у вересні консультації ОДКБ і ШОС щодо ситуації навколо Афганістану.

Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з робочим візитом.