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Лукашенко и Путин обсудят передачу девушки Протасевича в Россию

Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин - во время завтрашней встречи в Сочи обсудят вопросы Софии Сапеги, которую белорусские силовики арестовали вместе с основателем Nexta Романом Протасевичем. Говорить о возможности передачи Сапеги в Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".

"Наверняка будет подниматься вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске. Де-юре, безусловно, (российская сторона - ред.) может поднять этот вопрос (перевод Сапеги в РФ - ред.). В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал он.

Песков отметил, что защита прав Сапеги может осуществляться в различных форматах, учитывая "особый характер межгосударственных отношений".

Напомним, Лукашенко и Путин завтра встретятся в Сочи. На повестке дня их переговоров будет вопрос белорусской экономики.

Как известно, после ареста Сапеги белорусские силовики опубликовали видео, на котором девушка Протасевича признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот канал публиковал личные данные белорусских силовиков.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссийская ФедерацияБеларусьарестРоман Протасевич