ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским президентом о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада. При этом пока ни один солдат из России не пересек границу Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил в ходе общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным так называемую угрозу с Запада.

"Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия", - отметил Лукашенко.

Самые читаемые новости

По его словам, российские силы в таком случае будут поддерживать армию Беларуси и двигаться за ней.

"Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что НАТО перебросило к границам Беларуси почти два десятка истребителей.

Он также объяснил, что Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБеларусь