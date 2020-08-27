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Лукашенко: против Беларуси началась дипломатическая бойня

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что против его режима началась "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне. Он уверен, что ее ведут "неустоявшиеся соседи".

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

По его словам, средства массовой информации и информационная сфера вовлечены в гибридную войну против Беларуси.

"Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - подчеркнул Лукашенко.

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Он также добавил, что "налицо дипломатическая война", поскольку "неустоявшиеся соседи" вмешиваются во внутренние дела Беларуси.

Отметим, ранее Лукашенко также выступил с обвинениями в адрес Польши, которая, по его мнению, якобы планирует присоединить себе Гродненскую область.

Напомним, ранее ЕС и Канада призвали Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ при урегулировании ситуации в Беларуси, где уже несколько недель продолжаются протесты против его режима.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Беларуси используют Альянс в качестве предлога для силового разгона демонстрантов; он также опроверг, что НАТО наращивает силы на восточном фланге.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьгибридная война