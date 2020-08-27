Лукашенко: против Беларуси началась дипломатическая бойня

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что против его режима началась "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне. Он уверен, что ее ведут "неустоявшиеся соседи".

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

По его словам, средства массовой информации и информационная сфера вовлечены в гибридную войну против Беларуси.

"Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что "налицо дипломатическая война", поскольку "неустоявшиеся соседи" вмешиваются во внутренние дела Беларуси.

Отметим, ранее Лукашенко также выступил с обвинениями в адрес Польши, которая, по его мнению, якобы планирует присоединить себе Гродненскую область.

Напомним, ранее ЕС и Канада призвали Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ при урегулировании ситуации в Беларуси, где уже несколько недель продолжаются протесты против его режима.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Беларуси используют Альянс в качестве предлога для силового разгона демонстрантов; он также опроверг, что НАТО наращивает силы на восточном фланге.