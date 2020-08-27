Лукашенко: проти Білорусі почалася дипломатична бійня

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що проти його режиму почалася "дипломатична бійня" на найвищому рівні. Він упевнений, що її ведуть "несталі сусіди".

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

За його словами, засоби масової інформації та інформаційна сфера залучені в гібридну війну проти Білорусі.

"Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", - підкреслив Лукашенко.

Він також додав, що "це дипломатична війна", оскільки "несталі сусіди" втручаються у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, раніше Лукашенко також виступив із звинуваченнями на адресу Польщі, яка, на його думку, нібито планує приєднати собі Гродненську область.

Нагадаємо, раніше ЄС і Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ при врегулюванні ситуації в Білорусі, де вже кілька тижнів тривають протести проти його режиму.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що влада Білорусі використовує Альянс як привід для силового розгону демонстрантів; він також спростував, що НАТО нарощує сили на східному фланзі.