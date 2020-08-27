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Лукашенко: проти Білорусі почалася дипломатична бійня

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 12:57
Лукашенко: проти Білорусі почалася дипломатична бійня
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що проти його режиму почалася "дипломатична бійня" на найвищому рівні. Він упевнений, що її ведуть "несталі сусіди".

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

За його словами, засоби масової інформації та інформаційна сфера залучені в гібридну війну проти Білорусі.

"Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", - підкреслив Лукашенко.

Він також додав, що "це дипломатична війна", оскільки "несталі сусіди" втручаються у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, раніше Лукашенко також виступив із звинуваченнями на адресу Польщі, яка, на його думку, нібито планує приєднати собі Гродненську область.

Нагадаємо, раніше ЄС і Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ при врегулюванні ситуації в Білорусі, де вже кілька тижнів тривають протести проти його режиму.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що влада Білорусі використовує Альянс як привід для силового розгону демонстрантів; він також спростував, що НАТО нарощує сили на східному фланзі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьгибридная война
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