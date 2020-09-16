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Лукашенко о протестах в Беларуси: время баррикад и митингов завершилось

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты. По его словам, сейчас необходимо продолжать созидание.

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Об этом Лукашенко заявил во время встречи с политическим активом Беларуси, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что непростой период переживался не во всей стране, а лишь в Минске и еще двух-трех городах, где "группы недовольных пытались взорвать политическую обстановку".

"Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание. Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. Во время акций в воскресенье, 13 сентября, белорусские силовики задержали почти 800 демонстрантов.

Также сообщалось, что в Минске заявили, что ущерб от протестов составил более 750 тысяч белорусских рублей (чуть менее 300 тысяч долларов).

Как писало РБК-Украина, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдет из власти мирно.

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