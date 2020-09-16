Власти Минска назвали сумму ущерба от акций протеста в городе

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Ущерб для столицы Беларуси Минска с начала протестов составил более 750 тысяч белорусских рублей (около 292 тысячи долларов). В выходные потери города возрастают.

Об этом заявил на брифинге начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает "Белта".

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч (белорусских) рублей", - заявил он.

Чиновник пояснил, что в будний день демонстрации наносят городу ущерб на около 3900 долларов, а в выходные он вырастает до 8-12 тысяч долларов.

"Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали. А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять", - сообщил Лебедь.

Напомним, после президентских выборов 9 августа Беларусь охватила волна протестов, демонстранты не согласны с итогами голосования, на которых Александр Лукашенко якобы получил более 80% поддержки. Минск стал эпицентром акций. По оценкам СМИ, в городе на улицы несколько раз выходили более 100 тысяч человек.

Сам Лукашенко считает, что на протестах в Беларуси пока никто не нарушал "красные линии", несмотря на сообщения о насилии силовиков в отношении демонстрантов и массовые задержания.

Как ранее писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси, и что Украина не поддерживает вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.