Лукашенко "пророчит" голод в мире: Не только из-за украинского зерна

"Каждый день мир пугают голодом до осени и зимы, невиданным со времен Великой Отечественной войны. Голоду быть. И не только из-за того, что не вывезли украинское зерно", - говорит Лукашенко.

Он в очередной раз обвинил Запад во введении санкций и пригрозил "срывом следующих агросезонов".



"Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия", - добавил Лукашенко.

Напомним, недавно белорусский диктатор заявил о новой "схватке" за передел мира и назвал ее место.

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