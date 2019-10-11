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Лукашенко закликав колег по СНД підтримати українську владу

Новини » Політика    11.10.2019 - 11:52
Лукашенко закликав колег по СНД підтримати українську владу
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Про це він заявив на саміті глав держав СНД в Ашхабаді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на саміті СНД закликав підтримати нову українську владу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами глави Білорусі, "ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні"

"Нещодавно українська тема звучала. Хочу висловити свою позицію, оскільки як Президент Росії, так і я дуже занурені в цю проблему. Тому що це у нас відбувається. Говорячи про нову владу в Україні, хотів би закликати вас підтримати цю владу. Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні", - сказав білоруський лідер.

Також Лукашенко закликав спільно вирішувати заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

"Разом були, разом воювали, а подивіться, що твориться на пострадянському просторі. Скільки таких конфліктів... Чому ми не вирішуємо ці питання? Якщо ми на щось здатні, треба вирішувати ці проблеми, ці заморожені конфлікти. Вирішувати чесно, справедливо. Не треба створювати ситуацію, коли треба кликати на допомогу людей за океаном: допоможіть нам вирішити ці проблеми. Давайте їх вирішувати самі і не створювати нові", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе шляхом більш тісних переговорів України і Росії щодо цієї проблеми.

Також РБК-Україна повідомляло, що Лукашенко впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Він наголосив, що Білорусь готова допомогти Україні з закінченням війни на Донбасі.

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