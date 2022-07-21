Лукашенко признался в мечтах о "славянской державе" и обиделся, что это приписывают Путину

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко рассказал, что давно мечтал о создании панславянского государства., еще до того, как эта идея посетила президента РФ Владимира Путина.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время "русского мира". Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне", - сказал он.

По словам Лукашенко, это идея пришла в голову первому именно ему, а не Путину.

"Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - сказал он.