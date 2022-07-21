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Лукашенко признался в мечтах о "славянской державе" и обиделся, что это приписывают Путину

Новина українською →
Беларусь, Четверг 21 июля 2022 18:35
Лукашенко признался в мечтах о "славянской державе" и обиделся, что это приписывают Путину Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко рассказал, что давно мечтал о создании панславянского государства., еще до того, как эта идея посетила президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France-Presse.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время "русского мира". Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне", - сказал он.

По словам Лукашенко, это идея пришла в голову первому именно ему, а не Путину.

"Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - сказал он.

Напомним, 28 мая белорусский президент Александр Лукашенко провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалось, в том числе, создание между странами союзного государства.

До этого Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

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