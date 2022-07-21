ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко зізнався в мріях про "слов'янську державу" і образився, що це приписують Путіну

Новость на русском →
Белорусь, Четвер 21 липня 2022 18:35
Лукашенко зізнався в мріях про "слов'янську державу" і образився, що це приписують Путіну Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, що давно мріяв про створення панслов'янської держави ще до того, як ця ідея відвідала президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France-Presse.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "русского мира". Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших. І ми не повинні втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав він.

За словами Лукашенка, ця ідея спала на думку першому саме йому, а не Путіну.

"Я про це говорив. Тому Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", - сказав він.

Нагадаємо, 28 травня білоруський президент Олександр Лукашенко провів в Сочі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалося, в тому числі створення між країнами союзної держави.

До цього Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень