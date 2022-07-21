Лукашенко зізнався в мріях про "слов'янську державу" і образився, що це приписують Путіну

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, що давно мріяв про створення панслов'янської держави ще до того, як ця ідея відвідала президента РФ Володимира Путіна.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "русского мира". Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших. І ми не повинні втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав він.

За словами Лукашенка, ця ідея спала на думку першому саме йому, а не Путіну.

"Я про це говорив. Тому Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", - сказав він.