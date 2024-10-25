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Лукашенко пригрозив війною, якщо РФ захоче приєднати Білорусь

Фото: глава білоруського режиму Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив війною. Вона можлива у тому випадку, якщо РФ приєднає країну до своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю російським "Известиям".

"Ви менше, ми побільше, а у нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо - і далі вступайте в склад Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

За його словами, він не розуміє, навіщо Білорусь приєднувати до Росії, оскільки країни вже взаємодіють у рамках Союзної держави.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші і міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого ображатися не буде", - додав Лукашенко.

Приєднання Білорусі до РФ він назвав "дурним завданням".

"Це не середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш, і добре - світ змінився, світ інший. Тому дурні завдання перед собою ставити не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - уточнив Лукашенко.

Висловлювання Лукашенка про війну в Україні

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко постійно заперечує участь Білорусі у війні в Україні. Хоча під час масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року російські війська заходили до Київської області з Білорусі.

Варто зазначити, що Лукашенко постійно ділиться цинічними заявами про Україну. Наприклад, нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь має бути присутньою на переговорах України та Росії. Особливо якщо йтиметься про території.

Крім того, як запевняє Лукашенко, нібито Білорусь готова відновлювати Україну після закінчення війни. Він вважає, що США цього не робитимуть.

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Війна в Україні