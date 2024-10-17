Боїться прийнятих рішень? Лукашенко відзначився черговою заявою щодо перемовин України та РФ
Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. Особливо, якщо мова буде йти про території.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
За його словами, на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту мають бути присутні білоруси.
"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - сказав Лукашенко.
На його думку, війна в Україні є проблемою і Білорусі.
"Я не хочу, щоб там (на перемовинах - ред.) вирішували питання - наші питання - без нас. Так, вони не "відтяпають" там до Гомеля, Полісся, не в цьому річ, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - заявив Лукашенко.
Переговори з Росією
16 жовтня президент Володимир Зеленський уперше публічно розкрив план перемоги, що складається з п'яти пунктів і трьох секретних доповнень. Перший пункт - запрошення України до НАТО до завершення війни з Росією
Детально зі змістом плану можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
До цього Зеленський підтримав рішення РНБО, яке виключає можливість ведення діалогу з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, для відновлення переговорного процесу Росія має вивести своїх терористів з української території, провести зміни в політичному керівництві, визнати свої злочини та передати організаторів війни для судового розгляду.
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