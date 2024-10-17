Боїться прийнятих рішень? Лукашенко відзначився черговою заявою щодо перемовин України та РФ

Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. Особливо, якщо мова буде йти про території.

За його словами, на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту мають бути присутні білоруси.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - сказав Лукашенко.

На його думку, війна в Україні є проблемою і Білорусі.

"Я не хочу, щоб там (на перемовинах - ред.) вирішували питання - наші питання - без нас. Так, вони не "відтяпають" там до Гомеля, Полісся, не в цьому річ, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - заявив Лукашенко.