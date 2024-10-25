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Лукашенко пригрозил войной, если РФ захочет присоединить Беларусь

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил войной. Она возможна в том случае, если РФ присоединит страну к своей территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью российским "Известиям".

"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.

По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.

Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и ладно - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - уточнил Лукашенко.

Высказывания Лукашенко о войне в Украине

Глава белорусского режима Александр Лукашенко постоянно отрицает участие Беларуси в войне в Украине. Хотя во время масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские войска заходили в Киевскую область с Беларуси.

Стоит отметить, что Лукашенко постоянно делится циничными заявлениями об Украине. Например, недавно Лукашенко заявил, что Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.

Кроме того, по заверениям Лукашенко, якобы Беларусь готова восстанавливать Украину после окончания войны. Он считает, что США этого не будут делать.

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Война в Украине