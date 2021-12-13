Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Он назвал условие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
Ранее Евросоюз ввел санкции против Белоруси. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.
Напомним, Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции.
РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.