Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Ранее Евросоюз ввел санкции против Белоруси. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.