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Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Он назвал условие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Ранее Евросоюз ввел санкции против Белоруси. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.

Напомним, Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции.

РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

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Александр ЛукашенкоЕвропаТранзит газа