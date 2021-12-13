Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи

Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - заявив Лукашенко.