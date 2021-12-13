Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи. Він назвав умову.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.
"Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США і Британії у відповідь на санкції.
РБК-Україна писало про те, хто потрапив в п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі.