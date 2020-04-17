Лукашенко запропонував відновити навчальний процес у школах Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що "треба починати вчитися"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про необхідність починати навчальний процес у школах республіки вже з наступного тижня, не дивлячись на спалах коронавірусу в країні. Про це повідомляє "Белта".

Лукашенко зазначив, що тиждень повинен піти на "повільне втягування дітей до кінця тижня після Великодня в освітній процес".

"Треба обережно дивитися за людьми і з приводу освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо і все на посівний, куди подіти дітей). І проблем там немає. ГРВІ вже закінчилося", - сказав він.

Відзначимо, коли в Білорусі було 153 заражених коронавірусом, Лукашенко заявляв, що країна пройшла пік епідемії.

Нагадаємо, Білорусь 16 квітня випередила Україну за кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Вчора у них було зареєстровано 4204 хворих коронавірусною інфекцією.

Крім того, в Білорусі коронавірус підтвердили у понад 300 медичних працівників. Найбільша кількість інфікованих коронавірусом медиків зафіксована в Мінську і Вітебську.