Лукашенко запропонував провести спільну Олімпіаду з Україною чи РФ

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

На думку Лукашенка, країни могли б провести літню Олімпіаду

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував провести літні Олімпійські ігри спільно з Україною чи Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, в Україні та Росії є об'єкти футбольної інфраструктури, яких не вистачає Білорусі.

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо провести Олімпіаду. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут (у Білорусі - ред.) в основному літню провести з допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Лукашенко пообіцяв Зеленському допомогу в врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також запросив президента України відвідати Білорусь у "будь-якому форматі".

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський назвав зміцнення відносин з Білоруссю пріоритетними для України.