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Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для мигрантов в Германию

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко в беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Европейский союз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Детали разговора двух лидеров раскрыла пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Меркель, согласно договоренностям, должна была бы вести переговоры с ЕС, в том числе по вопросу гуманитарного коридора, сообщила пресс-секретарь.

В обмен на это белорусский лидер якобы пообещал содействовать возращению всех остальных мигрантов на родину, добавила Эйсмонт. Она подчеркнула, что сейчас на территории Белоруссии всего находится семь тысяч беженцев.

Пресс-секретарь Лукашенко указала, что Беларусь якобы уже начала выполнять свои обещания, и 18 ноября из Минска в Багдад вылетели 374 человека. Остальные нелегалы, отметила Эйсмонт, продолжают дожидаться отправления в страны ЕС и категорически отказываются возвращаться в Ирак, но Минск будет над этим работать.

Напомним, первый случай COVID зафиксирован среди мигрантов у границы Беларуси.

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