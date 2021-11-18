Лукашенко запропонував ЄС створити гуманітарний коридор для мігрантів до Німеччини

Олександр Лукашенко в бесіді з т.в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель заявив, що Європейський союз повинен створити гуманітарний коридор для двох тисяч біженців. Деталі розмови двох лідерів розкрила прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Меркель, згідно з домовленостями, повинна була б вести переговори з ЄС, в тому числі з питання гуманітарного коридору, повідомила прес-секретар.

В обмін на це білоруський лідер ніби-то пообіцяв сприяти поверненню всіх інших мігрантів на батьківщину, додала Ейсмонт. Вона підкреслила, що зараз на території Білорусії всього знаходиться сім тисяч біженців.

Прес-секретар Лукашенко вказала, що Білорусь ніби-то вже почала виконувати свої обіцянки, і 18 листопада з Мінська в Багдад вилетіли 374 людини. Решта нелегалів, зазначила Ейсмонт, продовжують чекати відправлення в країни ЄС і категорично відмовляються повертатися в Ірак, але Мінськ буде над цим працювати.