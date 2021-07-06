ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко потребовал закрыть Беларусь для транзита товаров из Германии

Новина українською →
Минск, Вторник 06 июля 2021 12:44
Лукашенко потребовал закрыть Беларусь для транзита товаров из Германии Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Украина

Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии. Это ответ на европейские санкции против правящего режима в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у белорусской стороны есть опыт в ограничении иностранных компаний, в частности, Skoda и Nivea.

"Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда", - заявил он.

Он также поручил правительству и Национальному банку присмотреться к западным компаниям, которые ведут бизнес в Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

Но, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, граница до сих пор открыта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь транзит
NEWS
В Украине 541 новый случай коронавируса
В Украине 541 новый случай коронавируса
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине